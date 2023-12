Hamlet Pharma AB Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Hamlet Biopharma wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Aktie von Hamlet Biopharma einen Wert von 52,38 für RSI7 und 58,9 für RSI25, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen mehrheitlich negative Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des aktuellen Kurses von -44,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für die Aktie von Hamlet Biopharma basierend auf der Diskussionstätigkeit, dem RSI, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.