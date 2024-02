Hamilton Thorne Aktie: Das sieht interessant aus!

Aktienkurse können nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten haben Hamilton Thorne auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen bezüglich Hamilton Thorne aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Hamilton Thorne wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hamilton Thorne-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 49,25 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für Hamilton Thorne.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Hamilton Thorne im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,53 Prozent erzielt, was 0,51 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -20,7 Prozent, wobei Hamilton Thorne aktuell 3,17 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.