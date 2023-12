Hamilton Thorne Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Aktienkurs von Hamilton Thorne hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -8,78 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Hamilton Thorne eine Underperformance von -11,22 Prozent aufweist. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,28 Prozent im letzten Jahr, wobei Hamilton Thorne 1,28 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Eine technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hamilton Thorne-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,45 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,39 CAD liegt, was einer Abweichung von -4,14 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 1,34 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe diesem Wert mit einer Abweichung von +3,73 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Hamilton Thorne-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Hamilton Thorne besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen grün, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. Größtenteils neutral waren die Anleger an einem Tag eingestellt. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Hamilton Thorne als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 163,46 insgesamt 91 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der 85,64 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".