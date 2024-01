Hamilton Thorne Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Hamilton Thorne-Aktie hat in verschiedenen Bereichen gemischte Bewertungen erhalten. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie 4,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 1,44 CAD für den Schlusskurs der Hamilton Thorne-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,31 CAD, was zu einer "-9,03 Prozent Unterschied" führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an einem Tag positive Diskussionen überwogen. Insgesamt tendierten die Anleger an den meisten Tagen zu einer neutralen Einstellung. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hamilton Thorne, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hamilton Thorne mit einem Wert von 163,46 deutlich teurer ist als das Branchenmittel im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Das Branchen-KGV liegt bei 81,49, was zu einer Überbewertung von 101 Prozent führt und die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung einstuft.