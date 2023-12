Hamilton Thorne Aktie: Grund zur Sorge?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hamilton Thorne liegt mit einem Wert von 163,46 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der bei 54 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als vergleichsweise teuer einzustufen ist. Daher erhält sie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Hamilton Thorne mit 1,33 CAD derzeit 1,48 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Distanz von -8,28 Prozent zum GD200, wodurch die Einstufung "Schlecht" lautet. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält Hamilton Thorne in diesen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Hamilton Thorne in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -20 Prozent erzielt hat, was um mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt der Branche liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt bei -13,91 Prozent, wobei Hamilton Thorne mit einer Rendite von 6,09 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.