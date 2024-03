Hamilton Lane-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Aktie von Hamilton Lane zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz und wird daher positiv bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich ebenfalls positiv verändert, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt. Im Vergleich zum Finanzsektor hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 58,93 Prozent erzielt, was 47,37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit Kapitalmärkten liegt die Rendite von Hamilton Lane um 44,89 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt als gut bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Hamilton Lane derzeit eine Rendite von 1,54 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,27 % liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie von Hamilton Lane als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,99 einen Abstand von 42 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 63,24 aufweist. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis positiv empfohlen.