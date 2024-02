Hamilton Lane Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Finanzfachleute haben ihre Einschätzung zu Hamilton Lane abgegeben, und die Ergebnisse zeigen, dass das Unternehmen in einigen Bereichen besser abschneiden könnte. Bei der Dividende liegt Hamilton Lane mit 1,54 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,72 %. Dies entspricht einer Differenz von 4,18 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten zwei neutrale Bewertungen für die Hamilton Lane-Aktie abgegeben, während keine positiven oder negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 86 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 27,29 Prozent vom letzten Schlusskurs von 118,28 USD fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist ebenfalls "Schlecht". Insgesamt erhält Hamilton Lane von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Hamilton Lane in den letzten 12 Monaten eine Performance von 52,9 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 408461,06 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -408408,16 Prozent für Hamilton Lane entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 151421,8 Prozent, und Hamilton Lane lag 151368,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls überwiegend positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hamilton Lane diskutiert. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt positiv bewertet.