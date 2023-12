Hamilton Lane Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Hamilton Lane wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 43,38 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 56,81 liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Hamilton Lane im vergangenen Jahr eine Rendite von 74,79 Prozent erzielt, was 63,77 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 17,65 Prozent, und Hamilton Lane übertrifft diesen Wert um 57,14 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet weist Hamilton Lane eine starke Diskussionsintensität auf, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Was die Dividende betrifft, so weist Hamilton Lane derzeit eine Dividendenrendite von 1,95 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,67 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende aufgrund einer Differenz von 3,72 Prozentpunkten.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Hamilton Lane aufgrund seiner fundamentalen Bewertung und der starken Aktienkursentwicklung positiv bewertet wird, während die Dividendenrendite unter dem Branchendurchschnitt liegt.