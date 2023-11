Hamilton Lane Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Hamilton Lane ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 34,91 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Kapitalmärkte", was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 50,04, was einen Unterschied von 30 Prozent darstellt. Basierend auf diesen Zahlen stufen wir die Aktie als "Gut"-Empfehlung ein.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Hamilton Lane in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhalten wir eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für Hamilton Lane gezeigt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Dafür erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Was die Dividende betrifft, schüttet Hamilton Lane derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 12,87 Prozentpunkte (1,95 % gegenüber 14,82 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse wird die Hamilton Lane auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 81,06 USD, während der Kurs der Aktie bei 97,34 USD liegt, was einer Abweichung von +20,08 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 88,55 USD, was wiederum einer Abweichung von +9,93 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".