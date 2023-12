Hamilton Lane Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Analystenbewertung für die Aktie von Hamilton Lane zeigt eine neutrale Einstufung auf langfristiger Basis. Im vergangenen Jahr erhielt die Aktie 5 neutrale und keine positiven oder negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 82,4 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -24,75 Prozent bedeutet, was als schlecht eingestuft wird. Das Sentiment in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer schlechten Bewertung geführt hat. Obwohl die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen zugenommen hat, wird das Anleger-Sentiment insgesamt als schlecht bewertet. Im Branchenvergleich hat die Aktie von Hamilton Lane eine überdurchschnittliche Rendite von 21,3 Prozent erzielt, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Meinungen in den sozialen Medien sind jedoch überwiegend negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

