Hamilton Lane Aktie: Der Knall ist da!

Die aktuelle Dividendenrendite von Hamilton Lane beträgt 1,54 Prozent, was 4,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0-mal die Einschätzung "Gut", 2-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" für Hamilton Lane vergeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Hamilton Lane, aber auf Basis des aktuellen Kurses von 107,8 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von -20,22 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 86 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Hamilton Lane liegt bei 77,59 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Hamilton Lane eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Hamilton Lane als unterbewertet, da das KGV mit 44,69 insgesamt 29 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".