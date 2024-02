Hamilton Lane Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Aktienkurs von Hamilton Lane hat in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 52,9 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor eine Überperformance von 48,6 Prozent darstellt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt im Durchschnitt 9,56 Prozent, wobei Hamilton Lane aktuell um 43,34 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der starken Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse des Aktienkurses zeigt, dass Hamilton Lane derzeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 92,43 USD aufweist, während der Kurs der Aktie bei 119,05 USD liegt, was einer Überperformance von +28,8 Prozent entspricht. Dies wird ebenfalls als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 113,93 USD, was einer Abweichung von +4,49 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" klassifiziert. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dynamik des Aktienkurses mit einem RSI-Wert von 20,83 als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25-Wert von 46,48 für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Die Gesamtbewertung basierend auf dem RSI führt zu einem Rating von "Gut".

Die Analysteneinschätzung ergibt, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 0 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 86 USD, was einem Abwärtspotenzial von -27,76 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Hamilton Lane somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analysteneinschätzung.