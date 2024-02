Hamilton Beach Brands Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Hamilton Beach Brands-Aktie derzeit bei einem Wert von 30,42 liegt, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46, was ebenfalls als neutral angesehen wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Hamilton Beach Brands-Aktie im vergangenen Jahr eine überdurchschnittliche Rendite von 25,26 Prozent erzielt. Dies entspricht einer Überperformance von 34,45 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt. Auch im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Aktie mit einer Rendite von -6,04 Prozent um 31,3 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Hamilton Beach Brands-Aktie in den letzten Monaten erhöht war. Dies führt zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird das Sentiment als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hamilton Beach Brands-Aktie liegt derzeit bei 18,29, was 55 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 40. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als unterbewertet eingestuft und insgesamt als "Gut" bewertet.