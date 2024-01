Hamilton Beach Brands Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig genutzt, um überkaufte oder unterkaufte Aktien zu identifizieren. In Bezug auf die Hamilton Beach Brands-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 17, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 30,62, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie auf dieser Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Hamilton Beach Brands-Aktie also nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Hamilton Beach Brands als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 18,29 insgesamt 71 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 62,12 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die charttechnische Entwicklung der Hamilton Beach Brands-Aktie zeigt ebenfalls positive Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 11,79 USD, während der letzte Schlusskurs bei 18,24 USD liegt, was einer Abweichung von +54,71 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage wird ebenfalls eine positive Bewertung mit einem "+20,79 Prozent" Abweichung vergeben. Insgesamt wird die Aktie somit aufgrund der einfachen technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Hamilton Beach Brands langfristig stark aktiv ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum jedoch weitgehend unverändert. Daher ergibt sich auch in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild ein "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält die Hamilton Beach Brands-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen und Bewertungen ein positives Gesamtergebnis und wird mit einem "Gut"-Rating versehen.