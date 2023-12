Hamilton Beach Brands Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Hamilton Beach Brands beträgt das aktuelle KGV 13, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" im Durchschnitt ein KGV von 62 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Hamilton Beach Brands daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die Kommunikation im Netz hat die Aktie von Hamilton Beach Brands ein gemischtes Bild gezeigt. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung negativ war, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Schlecht"-Wert in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hamilton Beach Brands-Aktie liegt derzeit bei 37, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 33 und bestätigt das neutrale Rating. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hamilton Beach Brands-Aktie sowohl in Bezug auf den längerfristigen als auch den kurzfristigen gleitenden Durchschnitt überdurchschnittlich abschneidet und damit ein "Gut"-Rating erhält.

Zusammenfassend kann Hamilton Beach Brands auf Basis der fundamentalen, sentimentalen und technischen Analyse mit einem insgesamt neutralen bis guten Rating bewertet werden.