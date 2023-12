Hamelin Gold Aktie: Viel Lärm um nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Hamelin Gold-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,09 AUD verzeichnet. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,066 AUD, was einem Unterschied von -26,67 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Chartmusters wurde eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,08 AUD zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von -17,5 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hamelin Gold-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist die Hamelin Gold-Aktie einen Wert von 91,67 auf, was als überkauftes Signal gilt und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 85 deutet darauf hin, dass der Titel als überkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Diskussion in Social Media waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Hamelin Gold eingestellt, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Hamelin Gold daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Hamelin Gold war langfristig mittelmäßig, und die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich somit für die Hamelin Gold-Aktie eine eher negative Tendenz in der technischen Analyse und eine neutrale Einschätzung in Bezug auf Anlegerstimmung und Diskussion in den sozialen Medien.

