Hamee Aktie: Das war ja klar …

Die Diskussionen über Hamee in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hamee-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 988,99 JPY lag. Der letzte Schlusskurs betrug 994 JPY (+0,51 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 966,16 JPY nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,88 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Hamee zeigt eine Ausprägung von 2,52, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,05, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".