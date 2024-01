Hamburger Hafen und Logistik-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie beträgt der RSI-Wert für einen Zeitraum von 7 Tagen 51,61, was auf "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausdehnung auf 25 Tage zeigt einen RSI-Wert von 33, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche (KGV von 25,38) als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Hamburger Hafen Und Logistik in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Hamburger Hafen Und Logistik liegt mit 4,49 % unter dem Branchendurchschnitt von 6,27 %, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,72 EUR, während der aktuelle Schlusskurs bei 16,78 EUR liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 16,65 EUR eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend wird die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie auf Basis der technischen Analyse und fundamentaler Kriterien mit einem insgesamt "Neutral" bis "Schlecht"-Rating bewertet.