Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Das wird teuer!

Die Aktie von Hamburger Hafen Und Logistik wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 35,26 liegt sie insgesamt 35 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 26,2 im Segment "Verkehrsinfrastruktur". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die weichen Faktoren wird die langfristige Kommunikation im Netz zur Einschätzung herangezogen. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie von Hamburger Hafen Und Logistik eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was insgesamt zu einer guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Hamburger Hafen Und Logistik wird auf 7- und 25-Tage-Basis ein RSI von 50 bzw. 49,3 ermittelt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutlich positives Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Hamburger Hafen Und Logistik. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen angemessen bewertet ist.

Zusammenfassend ist die Aktie von Hamburger Hafen Und Logistik nach der fundamentalen Analyse und den weichen Faktoren als neutral bis gut einzustufen.