Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Das war ja klar …

Der Aktienkurs der Hamburger Hafen Und Logistik hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" eine Rendite von 54,69 Prozent erzielt, was mehr als 50 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 5,45 Prozent, wobei die Hamburger Hafen Und Logistik mit 49,24 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung führt dies zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 25,58, was auf eine Einstufung als "Gut" für 25 Tage hindeutet. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Gut".

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie ein positiver Durchschnitt von 13,53 EUR für den Schlusskurs aus den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,8 EUR, was einem Unterschied von +24,17 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs von 16,64 EUR liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 16,64 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hamburger Hafen Und Logistik in den sozialen Medien gab. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien im Vergleich zu normalen Zeiten. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.