Hamburger Hafen und Logistik Aktie: In selten guter Lage!

Die Hamburger Hafen und Logistik AG hat kürzlich ihre Dividendenpolitik bekannt gegeben. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 4, was eine negative Differenz von -2,04 Prozent zum Branchendurchschnitt von Unternehmen im Bereich Verkehrsinfrastruktur darstellt. Aufgrund dessen hat das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Hamburger Hafen und Logistik bei 38,18 Prozent, was mehr als 33 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt nur 4,92 Prozent, womit Hamburger Hafen und Logistik auch hier mit 33,26 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hamburger Hafen und Logistik bei 36,12 liegt, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 22,09. Dies führt zu einer Überbewertung von 64 Prozent, weshalb der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 14,78 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst 16,74 EUR beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +13,26 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 16,78 EUR, was einer Distanz von -0,24 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher die Gesamtnote "Gut".