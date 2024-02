Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Hamburger Hafen Und Logistik wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Diese Schlussfolgerung zieht unsere Redaktion aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt sind wir daher der Meinung, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung rechtfertigt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie liegt bei 54, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (50,59) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält die Aktie auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Hamburger Hafen Und Logistik.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Hamburger Hafen Und Logistik in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie mit einem Kurs von 16,72 EUR inzwischen -0,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +16,43 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" ein.