Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Das gab es noch nie!

In den letzten vier Wochen gab es bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Hamburger Hafen Und Logistik keine signifikanten Veränderungen in den sozialen Medien. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hamburger Hafen Und Logistik liegt bei 35,26, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 26,11 eine Überbewertung um 35 Prozent darstellt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche hat die Aktie von Hamburger Hafen Und Logistik in den letzten 12 Monaten eine Performance von 44,54 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 3,55 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +40,99 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Industrie"-Sektor übertrifft die Aktie mit einer Rendite von 41,8 Prozent den Durchschnittswert um 2,75 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt, dass überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Hamburger Hafen Und Logistik veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen konzentrierte sich der Meinungsmarkt insbesondere auf die positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.