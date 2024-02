Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Die Stimmung der Anleger für Hamburger Hafen Und Logistik ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat Hamburger Hafen Und Logistik eine Rendite von 35,74 Prozent erzielt, was mehr als 32 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" erreichte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 6,18 Prozent, während Hamburger Hafen Und Logistik mit 29,56 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hamburger Hafen Und Logistik liegt bei 37,84, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Hamburger Hafen Und Logistik ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,03 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 25,47 liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als überbewertet betrachtet und erhält eine Bewertung von "Schlecht".