Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie liegt bei 54 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 50,59 aufweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 36,03, was 41 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung und das Echo in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.