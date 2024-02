Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie wird durch technische Analyse und Anleger-Sentiment sowie Dividendenrendite und Relative Strength Index bewertet. Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der aktuelle Wert des Schlusskurses (16,74 EUR) deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (14,4 EUR) liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Bei Verwendung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein neutraler Rating aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses (16,76 EUR) zum gleitenden Durchschnitt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen vorwiegend positive Diskussionen über die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite der Aktie liegt mit 4,49 % unter dem Branchendurchschnitt von 6,23 %, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft erscheint.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der charttechnischen Entwicklung und des Anleger-Sentiments, während die Dividendenrendite und der Relative Strength Index zu einer "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Einstufung führen.