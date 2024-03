Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Die Diskussionen über die Hamburger Hafen und Logistik auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen hat sich eine Mehrheit der positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen angehäuft. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend betrachtet ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Hamburger Hafen und Logistik in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Hamburger Hafen und Logistik-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hamburger Hafen und Logistik mit einem Wert von 36,12 deutlich teurer ist als das Branchenmittel in der Verkehrsinfrastruktur und daher überbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 22,09, was einem Abstand von 64 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Hamburger Hafen und Logistik mittlerweile auf 14,78 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 16,74 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +13,26 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auf der anderen Seite hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 16,78 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -0,24 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Damit erhält die Gesamtbewertung ein "Gut".