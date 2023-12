Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Aktienkurs von Hamburger Hafen Und Logistik hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 44,54 Prozent liegt das Unternehmen deutlich über dem Branchendurchschnitt von 3,77 Prozent. Auch im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche kann Hamburger Hafen Und Logistik mit einer Rendite von 40,78 Prozent punkten. Diese starke Performance führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Hamburger Hafen Und Logistik jedoch als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 35,26 liegt das Unternehmen insgesamt 35 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 26,2. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Kommunikation im Netz in Bezug auf die Aktie von Hamburger Hafen Und Logistik in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung in diesem Bereich führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie einen positiven Trend verzeichnet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 13,39 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 16,74 EUR liegt, was einer Abweichung von +25,02 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen eine gute Bewertung. Im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs bei 16,64 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird Hamburger Hafen Und Logistik basierend auf verschiedenen Indikatoren positiv bewertet und verzeichnet eine gute Performance.