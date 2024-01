Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Die Diskussionen über Hamburger Hafen Und Logistik in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen zu dem Unternehmen. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Ansicht, dass die Aktie von Hamburger Hafen Und Logistik bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung rund um Hamburger Hafen Und Logistik in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Zudem wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Hamburger Hafen Und Logistik gemessen, weshalb die Diskussionsstärke neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Hamburger Hafen Und Logistik derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur, und der Unterschied beträgt 1,69 Prozentpunkte (4,49 % gegenüber 6,17 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Verkehrsinfrastruktur) ist Hamburger Hafen Und Logistik aus unserer Sicht überbewertet, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,08 gehandelt wird, während das Branchen-KGV 25,2 beträgt, was einem Abstand von 43 Prozent entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.