Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Wann tut sich was?

Hamburger Hafen Und Logistik, ein Unternehmen im Verkehrsinfrastruktur-Bereich, wird als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,94 liegt 6 Prozent unter dem Branchen-KGV von 23,44. Fundamentale Faktoren deuten daher auf eine "Gut"-Empfehlung hin.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, steht bei 48,28 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 61,73 und unterstützt ebenfalls die "neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie also als "Neutral" betrachtet.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Es gab jedoch auch positive Themen, die in den letzten Tagen mehr Aufmerksamkeit erregten. Basierend auf dieser Stimmung wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur Verkehrsinfrastruktur-Branche hat die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance von 60,19 Prozent erzielt. Die durchschnittliche Steigerung in der Branche betrug 9,81 Prozent, was bedeutet, dass Hamburger Hafen Und Logistik eine Outperformance von +50,38 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 5,01 Prozent 55,17 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.