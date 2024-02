Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Die Hamburger Hafen und Logistik AG schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur eine Dividendenrendite von 4,49 % aus, was 1,59 Prozentpunkte weniger als den üblichen 6,07 % entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Der Aktienkurs des Unternehmens erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,74 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") 31 Prozent über dem Durchschnitt (4,74 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 6,66 Prozent, und Hamburger Hafen und Logistik liegt aktuell 29,08 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Wochen häufen sich die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung von Anlegern erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Hamburger Hafen und Logistik-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.