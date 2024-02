Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Die technische Analyse der Hamburger Hafen Und Logistik zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 14,21 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 16,8 EUR lag und damit einen Abstand von +18,23 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 16,71 EUR, was einer Differenz von +0,54 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich also auf Basis der beiden Zeiträume eine Einstufung als "Gut".

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 36,03, was 41 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Verkehrsinfrastruktur) von 25 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Hamburger Hafen Und Logistik aktuell 4, was eine negative Differenz von -1,59 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.