Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 13,56 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 16,74 EUR, was einem Anstieg um 23,45 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Gut"-Bewertung eingestuft. Der 50-Tages-Durchschnitt von 16,64 EUR liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität über die Aktie ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit 36,03 insgesamt 41 Prozent höher als der Branchendurchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung mit einem Wert von 31,11. Somit erhält die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.