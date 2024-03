Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Die Hamburger Hafen und Logistik AG hat eine Dividendenrendite von 4,49 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,49 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und erfordern eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie als überbewertet angesehen, da das KGV mit 36,12 insgesamt 58 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 22,8. Dies führt zu einer negativen fundamentalen Analyse der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung für einen Zeitraum von 7 Tagen und 25 Tagen. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Hamburger Hafen und Logistik AG.