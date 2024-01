Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Hamburger Hafen und Logistik AG von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von besonderer Bedeutung. Je niedriger das KGV einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Mit einem KGV-Wert von 36,12 liegt Hamburger Hafen und Logistik jedoch über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 25. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "teuer" bezeichnet werden kann und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt interessante Ausprägungen im Hinblick auf die Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,78 EUR, was einem Unterschied von +22,3 Prozent entspricht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, wobei der letzte Schlusskurs (16,65 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Hamburger Hafen und Logistik insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.