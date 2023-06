Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA":

An der Heimatbörse Xetra notiert Hamburger Hafen Und Logistik per 07.06.2023, 11:01 Uhr bei 12.48 EUR. Hamburger Hafen Und Logistik zählt zum Segment "Marine Häfen und Dienstleistungen".

Unsere Analysten haben Hamburger Hafen Und Logistik nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Hamburger Hafen Und Logistik erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,8 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche sind im Durchschnitt um 187,75 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -207,54 Prozent im Branchenvergleich für Hamburger Hafen Und Logistik bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 43,63 Prozent im letzten Jahr. Hamburger Hafen Und Logistik lag 63,43 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Hamburger Hafen Und Logistik wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Hamburger Hafen Und Logistik ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 38,46, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 48,23, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.