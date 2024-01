Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des Buzzes rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Für Hamburger Hafen Und Logistik wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was darauf hinweist, dass sich kaum Änderungen identifizieren ließen. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Stimmungsbild.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 4,49 Prozent, was 1,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 36,08 liegt, was 42 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur". Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die Aktie der Hamburger Hafen Und Logistik aktuell +0,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Auf der anderen Seite zeigt die Betrachtung der vergangenen 200 Tage, dass die Aktie sich um +21,04 Prozent vom GD200 entfernt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.