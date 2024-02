Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie weist einen Wert von 50 auf, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI ergeben ein "Neutral"-Rating. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie eine Rendite von 35,74 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche hat die Aktie eine deutlich höhere Rendite (29,69 Prozent) erzielt, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 14,4 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16,74 EUR liegt, was einer positiven Entwicklung von 16,25 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein nahezu neutraler Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,03 auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung der Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie, wobei die charttechnische Entwicklung und die Jahresperformance positiv hervorstechen, während das KGV auf fundamentaler Ebene eine Vorsichtsmaßnahme erfordert.