Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Hilfe!

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Bei Hamburger Hafen Und Logistik gab es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Aktie von Hamburger Hafen Und Logistik im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,1 Prozent erzielt, was 34,01 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Verkehrsinfrastruktur" liegt die Aktie mit einer Rendite von 32,78 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den Diskussionen der letzten beiden Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 36, was bedeutet, dass die Börse 36,08 Euro für jeden Euro Gewinn von Hamburger Hafen Und Logistik zahlt. Dies ist 43 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund dessen wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält eine Bewertung als "Schlecht" auf Grundlage des KGV.