Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Gut oder schlecht?

Die Hamburger Hafen und Logistik AG hat eine Dividendenrendite von 4,49 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Verkehrsinfrastruktur"-Branche hingegen hat einen Wert von 6,17 Prozent, was zu einer Differenz von -1,68 Prozent führt. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie herum normal ist. Daher erhält die Hamburger Hafen und Logistik AG in diesem Bereich eine "Neutral"-Einschätzung. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) schneidet die Hamburger Hafen und Logistik AG mit einem Wert von 36,08 schlechter ab als der Branchendurchschnitt von 25. Dadurch gilt die Aktie auf Grund fundamentaler Kriterien als "teuer".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (Wert: 60) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 50,91) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Hamburger Hafen und Logistik AG also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis dieser Analysepunkte.