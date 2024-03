Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Die Hamburger Hafen und Logistik-Aktie wird derzeit aufgrund ihrer technischen Analyse positiv eingestuft. Die 200-Tage-Linie liegt bei 14,76 EUR, und da der Aktienkurs bei 16,76 EUR liegt, ergibt sich ein Abstand von +13,55 Prozent. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 16,78 EUR angenommen, was einer Differenz von -0,12 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie also positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 48,28 Punkten, während der RSI25 bei 50,94 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Hamburger Hafen und Logistik-Aktie besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein negativeres Bild, da die Ausschüttung mit 4,49 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur (6,51 %) niedriger liegt. Dies führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Hamburger Hafen und Logistik-Aktie, wobei die technische Analyse und das Anleger-Sentiment positiv sind, während die Dividendenausschüttung negativ bewertet wird.