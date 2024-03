Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch vermehrt Gespräche über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hamburger Hafen Und Logistik. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Hamburger Hafen Und Logistik bei 4,49 Prozent, was 1,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent. Demnach wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als eher unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 14,64 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 16,86 EUR liegt daher deutlich darüber, mit einem Unterschied von +15,16 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein letzter Schlusskurs von 16,78 EUR, der nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+0,48 Prozent). Somit wird die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie in diesem Fall mit einem "Neutral"-Rating versehen. Zusammenfassend wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Bereich Fundamentales zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hamburger Hafen Und Logistik mit einem Wert von 36,12 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, der bei 21 liegt. Dies entspricht einem Abstand von 69 Prozent. Aufgrund des relativ hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating.