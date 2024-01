Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Der Aktienkurs von Hamburger Hafen und Logistik hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 39,1 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche im Durchschnitt nur um 7,78 Prozent gestiegen, was eine starke Outperformance von +31,32 Prozent für Hamburger Hafen und Logistik bedeutet. Auch im Industriesektor hat das Unternehmen mit einer Rendite von 6,61 Prozent im letzten Jahr um 32,49 Prozent über dem Branchendurchschnitt gelegen. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Hamburger Hafen und Logistik derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Verkehrsinfrastruktur-Branche, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt, da der Unterschied 1,69 Prozentpunkte beträgt (4,49 % gegenüber 6,17 %).

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass das Unternehmen in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung verzeichnet hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen auf, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Hamburger Hafen und Logistik-Aktie von 16,72 EUR mit einer Entfernung von +20,37 Prozent vom GD200 (13,89 EUR) als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 16,65 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +0,42 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.