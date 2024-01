Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Die technische Analyse der Hamburger Hafen Und Logistik zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit bei 13,99 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 16,72 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +19,51 Prozent im Vergleich zum GD200 und einer Bewertung von "Gut". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 16,65 EUR, was einem Abstand von nur +0,42 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut" für die technische Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen über die Aktie von Hamburger Hafen Und Logistik geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 60, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Hamburger Hafen Und Logistik derzeit eine Dividendenrendite von 4,49 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,18 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Anleger-Sentiment, der Relative Strength Index und die Dividende gemischte Bewertungen für die Aktie von Hamburger Hafen Und Logistik, wobei die technische Analyse und das Anleger-Sentiment positiver sind als der RSI und die Dividende.