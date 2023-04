Hamburger Hafen: Terminal als kritische Infrastruktur registriert

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA":

BERLIN/HAMBURG (dpa-AFX) - Das Hamburger Container-Terminal Tollerort ist nach Angaben der Betreibergesellschaft inzwischen als kritische Infrastruktur registriert. Eine solche Registrierung bedeute jedoch keine wesentliche Änderung für das Unternehmen, sagte eine Sprecherin der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) am Mittwoch in Hamburg. "Denn der HHLA Konzern ist bereits seit 2018 als kritische Infrastruktur eingestuft und hat sich entsprechend aufgestellt", erläuterte sie. Hintergrund ist der seit längerem umstrittene Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Cosco bei dem Container-Terminal.

Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" nach einer gemeinsamen Recherche mit NDR und WDR berichtet, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) habe das Terminal Tollerort mittlerweile als kritische Infrastruktur und damit als besonders schützenswert eingestuft. Die Folgen sind aber noch unklar. Eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte am Mittwoch in Berlin, da sich die Voraussetzungen geändert hätten, prüfe das Ministerium die Auswirkungen auf den Sachverhalt. Das BSI und das Bundesinnenministerium wollten sich auf Anfrage nicht äußern./hoe/DP/jha