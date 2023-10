Die Hamburger Gründer Elisabeth L'Orange und Heiko Hubertz gewinnen mit Oxolo den KI Innovation Award bei der innovativen Leaders Konferenz des F.AZ. Instituts in Mainz

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Hamburg (ots) -Schon zum dritten Mal gewinnt das aufstrebende Hamburger Startup Oxolo einen Innovation Award. Nach dem E-Commerce Germany Award und dem Best Innovation Award haben sich die Gründer Elisabeth L'Orange und Heiko Hubertz auf der diesjährigen innovativen Leaders Konferenz des F.AZ. Instituts in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gesetzt. Oxolo erhielt den angesehenen KI Innovation Award für ihre herausragenden Leistungen und Innovationen im Bereich künstlicher Intelligenz.Elisabeth L'Orange, zeigte sich begeistert über die Anerkennung und erklärte: "Wir bei Oxolo sind stolz darauf, diesen prestigeträchtigen KI Innovation Award zu gewinnen. Unsere Mission ist es, Unternehmen KI-generierte Videos als Werkzeug für Kundeninteraktion und Mitarbeiter-Engagement anzubieten. Wir möchten die Grenzen der KI-Forschung erweitern und innovative Lösungen für komplexe Probleme zu schaffen. Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung unserer harten Arbeit und unseres Engagements."Oxolo hat sich einen Namen gemacht, indem es innovative KI-Technologien entwickelt hat, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden können, darunter E-commerce, Marketing und HR. Die Lösungen des Startups haben das Potenzial, die Art und Weise, wie wir mit Technologie interagieren, grundlegend zu verändern.Die innovative Leaders Konferenz des F.AZ. Instituts ist eine renommierte Veranstaltung, die die besten Köpfe der Branche zusammenbringt und innovative Ideen und Lösungen in den Mittelpunkt stellt. Der KI Innovation Award würdigt Organisationen und Personen, die im Bereich künstlicher Intelligenz wegweisende Arbeit leisten.Website: www.oxolo.comÜber Oxolo:Oxolo ist ein führendes Unternehmen im Bereich künstlicher Intelligenz und entwickelt innovative KI-Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen im Video Bereich. Das Unternehmen strebt danach, die Zukunft der Technologie zu gestalten und echten Mehrwert für seine Kunden zu schaffen.Medienkontakt:Elisabeth L'OrangeGründerin und CCO, OxoloE-Mail: presse@oxolo.comWebsite: www.oxolo.comOriginal-Content von: Oxolo, übermittelt durch news aktuell