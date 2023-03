Hamburger Flughafen erwartet Passagieransturm zu Ostern

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Flughafen Hamburg erwartet über Ostern den ersten großen Ansturm von Passagieren in diesem Jahr. Pro Woche rechnet der Airport mit rund 270 000 Fluggästen, wie Flughafenchef Michael Eggenschwiler sagte. Das sind fast so viele Passagiere wie im vergangenen Sommer, als im Juli 280 000 Reisende pro Woche gezählt worden waren. Um den Ansturm zu bewältigen, setzt der Flughafen verstärkt auf Technik. Eggenschwiler wies auf die Gepäck- und Check-in-Automaten hin. Jeder dritte Koffer werde in Hamburg bereits auf diese Weise aufgegeben, sagte eine Flughafensprecherin.

Erstmals sollen Reisende zu Ostern die Möglichkeit haben, sich vor dem Abflug über das Internet kostenlos einen festen 15-Minuten-Slot für die Sicherheitskontrolle buchen zu können. Außerdem sollen die Wartezeiten online sichtbar sein.

Der Flughafen will auch sein Personal verstärken, hat aber Probleme, neue Mitarbeiter zu finden. Zurzeit suche der Airport rund 100 neue Mitarbeiter, vor allem für die Bodenabfertigung sowie für Technik und Instandhaltung, sagte Eggenschwiler. Büromitarbeiter sollen geschult werden, um bei den Sicherheitskontrollen im Sommer zu helfen, sofern die Regeln der Bundespolizei das erlauben. Bei der Flughafen Hamburg GmbH (FHG) arbeiten derzeit knapp 1800 Menschen./bsp/DP/zb