Hamburg sucht erfahrene Leitungskraft für die Hamburger Friedhöfe

Hamburg (ots) -Kontrast Personalberatung GmbH unterstützt bei der Besetzung und wirbt qualifizierte Führungskräfte anDie Stadt Hamburg hat eine besondere Stellenausschreibung veröffentlicht und sucht eine erfahrene Leitungskraft (m/w/d) für die Hamburger Friedhöfe (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebot-friedhofsleitung/30104/), den größten Parkfriedhof der Welt. Um sicherzustellen, dass diese wichtige Position der Betriebsleitung und Stellvertretung der Geschäftsführung mit der richtigen Persönlichkeit besetzt wird, hat die Stadt die Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunting/arbeitsweise/) als Dienstleister und Ansprechpartner für Bewerber:innen ausgewählt.Professionelle Direktansprache und strukturiertes BewerbungsmanagementDie Kontrast Personalberatung GmbH übernimmt nicht nur das Bewerbungsmanagement, sondern setzt auch auf aktive Direktansprache, um eine exzellente Ausgangslage für die Auswahlkommission der Stadt zu schaffen. Das erfahrene Team für Executive Search ist auf die Identifizierung und Ansprache von qualifizierten Kandidat:innen mit fundierter Expertise spezialisiert. "Unser Ziel ist es, eine starke neue Leitungskraft zu finden, die über umfangreiche Fachkenntnisse in den relevanten Bereichen verfügt", sagt Dipl.-Kfm. Ingo Scheider, Geschäftsführer von Kontrast Personalberatung GmbH.Konkret müssen die Kandidat:innen ein Studium im Bereich Gartenbau, Landschaftsbau, Denkmalschutz oder Kulturpflege vorweisen können und mehrere Jahre Berufserfahrung in einer leitenden Position mitbringen. Zudem sind fundierte Kenntnisse über relevante Bestimmungen und Vorschriften im Bestattungswesen und der Friedhofsverwaltung sowie Erfahrung in der Personalführung und im Projektmanagement wünschenswert.Headhunter:innen begleiten AuswahlverfahrenInteressierte Bewerber:innen können sich bis zum 21.07.2023 bei Kontrast Personalberatung GmbH melden, um weitere Informationen zur Stellenausschreibung zu erhalten und sich über den Bewerbungsprozess zu informieren. Die Personalberater:innen stehen zudem als kompetente Ansprechpartner:innen für die Bewerber:innen zur Verfügung und begleitet diese bei jedem Schritt des Auswahlverfahrens.