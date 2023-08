Hamborner Reit erhöht Jahresziel für operativen Gewinn - vorsichtiger für Mieten

DUISBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialisten Hamborner Reit wird bei seinem Gewinnziel für das laufende Jahr etwas zuversichtlicher. Demnach peilt das auf Büros und den Einzelhandel fokussierte Unternehmen für das laufende Jahr nun ein operatives Ergebnis (FFO) von 51 Millionen Euro bis 53 Millionen Euro an, wie die im Nebenwerteindex SDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Duisburg mitteilte. Zuvor hatte Hamborner Reit eine Spanne von 50 Millionen bis 52 Millionen Euro im Visier. Das Jahresziel für die Erlöse aus Mieten und Pachten kappte das Unternehmen hingegen am oberen Ende etwas. Es sollen nun bei 88 bis 89,0 Millionen Euro herauskommen, statt bis zu 89,5 Millionen Euro. 2022 hatte Hamborner Reit einen operativen Gewinn von 51 Millionen Euro und Mieterlöse von 85 Millionen Euro erzielt.

Im zweiten Quartal legte die in der Immobilienbranche wichtige Kennziffer Funds from Operations (FFO) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,3 Prozent auf 28,1 Millionen Euro zu. Die Erlöse aus Mieten und Pachten kletterten um 4,3 Prozent auf 43,7 Millionen Euro. Unter dem Strich machte das Unternehmen wegen einer Abwertung seines Immobilienportfolios einen Verlust von 2,2 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 5,9 Millionen Euro ein Jahr zuvor./mne/mis