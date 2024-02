Hamborner REIT Aktie: Das kann keiner glauben

Die Hamborner REIT AG verzeichnete einen aktuellen Kurs von 6,39 EUR, was einer Abweichung von -2,74 Prozent vom GD200 (6,57 EUR) entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,67 EUR. Dies führt zu einem weiteren "Neutral"-Signal, da der Abstand -4,2 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hamborner REIT AG liegt bei 51,11, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 66,03 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Dies weist insgesamt auf eine neutrale Lage hin.

In den sozialen Medien wurde die Hamborner REIT AG in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde keine deutliche Veränderung festgestellt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass sie aktuell im normalen Bereich liegt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt kann die Hamborner REIT AG also als neutral bewertet werden, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.